Blisko 2,5 miliona Polaków w 2024 roku odwiedziło Hiszpanię. We Włoszech coraz częściej zamiast popularnego Rzymu, Wenecji, czy Florencji odwiedzamy region Emilia Romania. Nasza miłość do Chorwacji jest doskonale widoczna latem, kiedy to niektóre miasta są wręcz oblegane przez naszych turystów.