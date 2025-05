Jakubiak doskonale wiedział, że może liczyć na Ładochę. Bardzo był jej za to wdzięczny. "Daria to turbo kumpela, wręcz przyszywana siostra! Mimo swoich problemów zawsze znajdzie czas i stanie na posterunku. Potrafi w każdej sytuacji rozbawić, przytulić i dorzucić coś głupiego, żeby nie myśleć choćby o chorobie" – napisał w jednym z postów na Instagramie.

Tomasz Jakubiak nie żyje. Daria Ładocha przemówiła dopiero teraz

Wspomniała, że sześć lat temu to on pomagał jej uporać się ze stratą ojca. – A potem, sześć lat później, życie tak się potoczyło. Jedno jest pewne, jego miłość do gotowania, miłość do ludzi, do młodych ludzi pozostanie – dodała.