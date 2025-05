Zgodnie z wynikami, Koalicja Obywatelska cieszy się poparciem 30,4 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 1,8 pkt proc. w porównaniu do badania z połowy kwietnia. Dzięki temu formacja powróciła na pierwsze miejsce w rankingu.

Prawo i Sprawiedliwość , które wcześniej triumfowało na pierwszym miejscu, spadło na drugą pozycję z wynikiem 27,3 proc., to spadek o 2,3 pkt proc. Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja , która zdobyła 14,4 proc. poparcia, notując niewielki wzrost o 0,5 pkt.

W górę poszło także poparcie dla Trzeciej Drogi , która uzyskała 8,8 proc, jest to wzrost o 0,7 pkt proc. Lewica odnotowała spadek o 1,1 pkt proc. do 6,8 proc. Partia Razem nie przekroczyłaby progu wyborczego, zdobywając 3,9 proc. Z kolei 1 proc. respondentów zadeklarował chęć głosowania na inne ugrupowania, a 7,4 proc. pozostaje niezdecydowanych.

Podział mandatów w Sejmie

Koalicja Obywatelska – 174 mandaty, Prawo i Sprawiedliwość – 154 mandaty, Konfederacja – 72 mandaty, Trzecia Droga – 36 mandatów, Lewica – 23 mandaty, Mniejszość niemiecka – 1 mandat.

Zatem obecna koalicja rządząca (KO, Trzecia Droga i Lewica) mogłaby więc liczyć na łącznie 233 mandaty, co pozwalałoby jej na utworzenie rządu.

Prof. Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z WP podkreśla, że "żyjemy w stabilnym systemie partyjnym i wszelkie wahnięcia, nawet w trakcie kampanii, nie są w stanie doprowadzić do zasadniczej zmiany".

– Wygląda na to, że kandydat Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski po prostu uczestniczył często w różnych debatach, spotkaniach i siłą rzeczą zajmował dużą przestrzeń medialną. To mogło PO się udzielić – powiedział.

W przypadku PiS, ekspert wskazuje, że partia odczuwa skutki kampanii Karola Nawrockiego. – Można sądzić, że części wyborców tej formacji nie służy wychodzenie z pozycji, w jakiej PiS się znalazło. Wyborcy często potrzebowali silnych stymulatorów, by w ogóle pójść na wybory, a że teraz partia nie sprawuje władzy, to trudno jej zachęcać do głosowania –podkreślił.