Zgodnie z wynikami badania, nastąpiła zmiana lidera sondażu. Na pierwszym miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 29,6 proc. ankietowanych. To wzrost o 0,8 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania z początku kwietnia.

Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja z wynikiem 13,9 proc. W porównaniu do poprzedniego sondażu, to spadek o 2,5 pkt proc. Trzecia Droga , czyli sojusz Polski 2050 i PSL, zyskała 8,1 proc. poparcia, co oznacza wzrost o 1,2 pkt proc.

Partia Lewica odnotowała 7,9 proc. poparcia, jest to wzrost o 2,9 pkt proc. Poza Sejmem byłoby ugrupowanie Razem, choć jego notowania wzrosły – do 3,5 proc., czyli o 3 pkt proc. więcej niż ostatnio. 8,4 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Tak rozłożyłyby się mandaty w Sejmie

Prawo i Sprawiedliwość – 168 mandatów Koalicja Obywatelska – 162 Konfederacja – 68 Trzecia Droga – 31 Lewica – 30 Mniejszość niemiecka – 1 mandat

To oznacza, że dotychczasowa koalicja rządząca (KO, Trzecia Droga, Lewica) zdobyłaby łącznie 223 mandaty – zbyt mało, by samodzielnie utworzyć rząd. Potencjalna koalicja PiS z Konfederacją mogłaby liczyć na 236 mandatów i uzyskać większość.

– Generalnie widać, że jak Rafał Trzaskowski zaczyna tracić i Karol Nawrocki zmniejsza do niego dystans, to pociąga to również za sobą notowania Platformy Obywatelskiej. To w końcu faworyt Platformy, a nie całej rządowej koalicji – powiedział dla WP.