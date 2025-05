Jak Justyna Steczkowska wypadła na pierwszej próbie do Eurowizji 2025? Jej występ porównano do "Gry o tron"

W tym roku po internecie nie będą krążyć nagrania z prób. Jak donoszą media poświęcone Eurowizji, zamiast filmików do sieci trafią trzy zdjęcia z przygotowań do oficjalnego występu. W sobotę, 3 maja w szwajcarskiej hali St. Jakobshalle rozpoczęły się pierwsze próby do majowego konkursu.