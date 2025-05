Rusza proces Diddy'ego. Sąd wybiera przysięgłych

Jedną z potencjalnych przysięgłych była producentka zdjęć pracująca przy serialach "The White Lotus" i "The Last of Us". Jej zatrudnienie wzbudziło niepokój obrony, zwłaszcza w kontekście dokumentu "Mroczne życie P. Diddiego", który ukazał się na platformie Max. Sędzia uznał jednak, że to nie powód do wykluczenia jej z procesu.