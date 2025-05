Zgodnie z komunikatem CBA do zatrzymania doszło 3 maja na przejściu granicznym w Medyce. Funkcjonariusze działali na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Jak czytamy, zatrzymanie miało związek z prowadzonym wielowątkowym śledztwem w sprawie nieprawidłowości w działalności uczelni Collegium Humanum. Taras G. został doprowadzony do siedziby prokuratury w Katowicach, gdzie usłyszał zarzuty.

"Prokurator ogłosił Tarasowi G. zarzuty popełnienia pięciu przestępstw dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wystawianiem poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci zaświadczeń o przebiegu studiów oraz dyplomów ukończenia studiów w Collegium Humanum (art. 258 § 1 kk, art. 228 § 3 i 5 kk, art. 271 § 3kk)." – podała we wtorek Prokuratura Krajowa.

Były prorektor Collegium Humanum zatrzymany

Według ustaleń podejrzany przesyłał do uczelni gotowe do wydruku zaświadczenia, które potwierdzały udział danych osób. "Po ich wydrukowaniu na uczelni zainteresowane osoby, pochodzące z Ukrainy, otrzymywały poświadczające nieprawdę dokumenty" – podano. W zamian za każdy taki dokument Taras G. pobierał 80 euro prowizji. W ten sposób wystawiono co najmniej 2405 fałszywych zaświadczeń.