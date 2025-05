Do kogo dzwonił Nawrocki? Kuriozalna sytuacja podczas wywiadu u Rymanowskiego

Trwa medialne zamieszanie wokół Karola Nawrockiego, jego mieszkań oraz transakcji z panem Jerzym Ż. Kandydat na prezydenta RP wspierany przez PiS, był we wtorek gościem programu "Rymanowski Live' na YouTube. Podczas rozmowy doszło do nietypowej sytuacji. Nawrocki opuścił studio, by wykonać ważny telefon. Prowadzący Bogdan Rymanowski przyznał, że pierwszy raz spotkał się z takim przypadkiem w swoim programie.