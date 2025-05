8 maja TV Republika poinformowała, że Adam Bodnar miał celowo zataić fakt posiadania mieszkania w Warszawie w swoim oświadczeniu majątkowym. Stacja antenie, jak i w serwisie internetowym wielokrotnie przypominała o konsekwencjach składania fałszywych oświadczeń. Powoływała się przy tym na art. art. 233 par 1 Kodeksu karnego, który przewiduje do ośmiu lat więzienia za składanie fałszywych zeznań.

Tę informację szybko podał dalej w mediach społecznościowych poseł PiS Dariusz Matecki. "TV Republika podaje, że Adam Bodnar zataił w oświadczeniu majątkowym mieszkanie w Warszawie. Do dymisji" – napisał.

Do sprawy odniósł się także były minister edukacji Przemysław Czarnek. We wpisie na X stwierdził, że "jeżeli się potwierdzi, to natychmiastowa DYMISJA. Bo w przeciwnym razie opowiem Panu.... bajkę o wężu".