O tym, że sprawcą zabójstwa lekarza był funkcjonariusz Służby Więziennej , poinformował we wtorek na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Adam Bodnar . Zapowiedział również, że złoży wniosek do premiera o odwołanie płk. Pecki z funkcji szefa SW. Jego zdaniem potrzebne jest "nowe otwarcie" w strukturach tej formacji.

W reakcji na zapowiedzi ministra płk Andrzej Pecka oddał się do dyspozycji szefa rządu. Ostateczna decyzja o jego ewentualnym odwołaniu należy do Donalda Tuska.

Zabójca był funkcjonariuszem SW

Jak poinformowała wiceszefowa resortu sprawiedliwości Maria Ejchart, 35-letni napastnik został zatrudniony w Służbie Więziennej w 2020 roku. Pracował najpierw w zakładzie karnym we Wronkach, a ostatnio w areszcie śledczym w Katowicach. W chwili ataku przebywał na urlopie zdrowotnym.

Wiceministra przekazała, że do dyrektora placówki trafiały sygnały o niepokojącym zachowaniu funkcjonariusza. Po zakończeniu urlopu miał on odbyć wizytę u lekarza medycyny pracy. Jednocześnie resort zdecydował o powołaniu specjalnego zespołu, który przeanalizuje proces dopuszczania funkcjonariuszy do służby.