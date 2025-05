W biurach podróży rozpoczęła się już wakacyjna gorączka. Choć wielu turystów wymarzone all inclusive zarezerwowało jeszcze jesienią lub zimą, to właśnie maj i czerwiec będą najbardziej pracowitymi miesiącami w biurach podróży. Przynajmniej w kwestii sprzedaży wycieczek . Jednak szukając ofert, uważajcie, bo ulubiony kierunek Polaków potrafi mocno rozczarować.

All inclusive w Turcji rozczarowaniem? W rankingu pojawiła się Antalya

Co jednak na miejscu znajdują turyści? Z przeanalizowanych przez serwis opinii zostawionych w Google wynika, że podróżni czują się tam oszukani. "Dla niektórych odwiedzających to centrum turystyczne stworzone dla turystyki, wysokie ceny i niespełnione oczekiwania" – w ten sposób dziennikarze podsumowali ten kierunek. Ostatecznie otrzymał on aż 14,2 proc. negatywnych opinii. Drugim rozczarowującym miejscem w Meksyku okazała się Playa Del Carmen z 9 proc. negatywnych komentarzy.