Śmierć lekarza w Krakowie

Do tragicznego wydarzenia doszło we wtorek 29 kwietnia. Jarosław W. wszedł do budynku poradni ortopedycznej szpitala w Krakowie i wtargnął do gabinetu, w którym dr Tomasz Solecki przyjmował pacjentkę. Bez ostrzeżenia zaatakował lekarza nożem. Jak relacjonowali świadkowie, działał w furii.