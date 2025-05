Według relacji burmistrza, powodem tej "interwencji" miało być rzekome zdjęcie godła z klas, w których mają się odbyć egzaminy ósmoklasistów. Pietruczuk zaprzeczył, jakoby do czegoś takiego doszło, podkreślając, że zachowanie polityków to przekroczenie ich kompetencji i nadużycie.

Kowalski i Bąkiewicz wtargnęli do podstawówki

Jednak zanim funkcjonariusze dotarli na miejsce, politycy zdążyli już opuścić szkołę i udać się do siedziby urzędu dzielnicy. Nie spotkali się jednak z burmistrzem – było już po godzinach pracy i znajdował się on w drodze na inne służbowe spotkanie.

"Nie pozostawimy dyrekcji, nauczycieli i personelu szkoły samych. Nasz urząd w kolejnym tygodniu wniesie skargę do Marszałka Sejmu Szymona Hołowni na zachowanie Posła Janusza Kowalskiego i do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na wPolsce24 za obelżywe wypowiedzi w kierunku Pani Dyrektor" – zapowiedział Pietruczuk.

Zostanie również złożone zawiadomienie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczące telewizji wPolsce24 w związku z obelżywymi wypowiedziami skierowanymi pod adresem pani dyrektor.

"Zwrócę się również do Komendy Rejonowej z wnioskiem o zabezpieczenie terenu szkoły w najbliższy wtorek, kiedy rozpoczną się egzaminy ósmoklasisty, aby nie dopuścić do podobnej sytuacji, jak ta dzisiaj. Nie pozwolimy na narażanie dzieci na podobne sceny agresji" – przekazał.

I dodał: "Wobec Pani Dyrektor pod materiałami telewizji wPolsce24 już wylała się fala hejtu, w tym gróźb. Liczę, że w obliczu tragicznych wydarzeń ostatnich tygodni, organy naszego Państwa, w tym Prokuratura, staną na straży obywateli przed narastającą agresją. Nie róbmy jej też kosztem uczniów i ich rodziców. Czy zbliżający się egzamin nie jest wystarczającym powodem do nerwów? Naprawdę chcemy, aby nasza młodzież zdawała go w atmosferze medialnej histerii, która dodatkowo ma się nijak do rzeczywistości?".