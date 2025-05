Brendan Fraser był bożyszczem w latach 90. Po roli w "Mumii", gdzie zagrał u boku Rachel Weisz ("Faworyta"), wróżono mu karierę na miarę Johnny'ego Deppa ("Co gryzie Gilberta Grape'a) i Leonarda DiCaprio ("Wilk z Wall Street"). Niestety jego dalsza przygoda z branżą filmową stanęła w miejscu. W 2018 roku aktor wyjawił, że w 2003 był napastowany przez byłego szefa Hollywood Foreign Press Association, Philipa Berka, co skłoniło go do podejrzeń, że wylądował na aktorskiej czarnej liście.