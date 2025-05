To koniec drogerii Pigment. Co się stało z kultową siecią?

Pomimo sukcesów i dużej bazy oddanych klientów, sieć w zeszłym roku popadła w kłopoty finansowe. "Banki zdecydowały o zakończeniu współpracy z firmą, wypowiadając jej linie kredytowe, a próby przeprowadzenia restrukturyzacji nie spotkały się z akceptacją wierzycieli. Zadłużenie spółki wzrosło do kilku milionów złotych, co ostatecznie doprowadziło do zamknięcia zarówno sklepów stacjonarnych, jak i internetowych" – podaje portal biznesinfo.pl .

– Bez wypłat, mimo umów o pracę. Jedynie co możemy zrobić to iść do sądu. Z właścicielami nie ma kontaktu. To my do końca mieliśmy kontakt z naszymi ukochanymi klientami i dostaliśmy jedynie poblokowane konta na social mediach. Trzymam kciuki, żeby sprawiedliwie rozwiązać sprawę zaległości finansowych – napisała jedna z byłych pracowniczek.