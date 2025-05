Egipt w ostatnich kilkunastu miesiącach bardzo mocno zyskał na popularności. Polskich turystów do wyjazdu tam mogą zachęcać bardzo przystępne ceny, ale i gwarancja pogody, czy możliwość zasmakowania egzotyki. Mniej zachęcające są jedynie sporadyczne problemy turystów z powrotem do kraju. Do przyjemnych nie należy także moment przylotu na miejsce. Podróżnych na lotnisku czeka bowiem konieczność ustawienia się w długiej kolejce po wizę. Teraz ma się to zmienić.