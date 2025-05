Komu przysługuje rozwód bez sądu? Lista warunków

Zmiany to efekt prac zespołu deregulacyjnego Rafała Brzoski. Rząd przyjął propozycję, a Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem nowelizacji Kodeksu rodzinnego. Klucz? Szybkość, prostota i odciążenie sądów, w których obecnie na rozwód można czekać nawet dwa lata.

mają co najmniej roczny staż małżeński , nie mają wspólnych małoletnich dzieci , zgodnie deklarują trwały i zupełny rozkład pożycia , nie mają toczącego się postępowania rozwodowego w sądzie , są obywatelami polskimi lub – jeśli są cudzoziemcami – mieszkają wspólnie w Polsce.

Brak dzieci i jednomyślność w sprawie rozwodu to filary tej procedury. Małżonkowie muszą złożyć pisemne oświadczenia potwierdzające spełnienie tych warunków. A potem... odczekać.

Zgodnie z planem, nowe przepisy zaczną obowiązywać pół roku po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw – realnie najwcześniej w pierwszej połowie 2026 roku. Projekt nowelizacji trafi niebawem do konsultacji publicznych.

Miesiąc refleksji, sześć miesięcy szansy

Nowa procedura ma być dwuetapowa. Najpierw para składa w urzędzie pisemne zapewnienia o spełnieniu przesłanek rozwodowych. Następnie musi upłynąć co najmniej miesiąc, zanim będą mogli formalnie potwierdzić wolę rozstania. Drugi etap musi nastąpić nie później niż po sześciu miesiącach. Czas na refleksję? Tak. Ale też bufor na wycofanie się z pochopnej decyzji.

Co ważne – rozwód można będzie uzyskać w dowolnym USC w Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania. Osoby mieszkające za granicą skorzystają z tej możliwości w konsulacie.

Ile to będzie kosztować?

Wbrew nadziejom nowa forma rozwodu nie będzie tańsza niż sądowa. Opłata skarbowa za rozwód przed USC to:

300 zł za przyjęcie pisemnych zapewnień, 300 zł za złożenie oświadczeń o rozwiązaniu małżeństwa, 20 zł za wydanie zaświadczenia o rozwodzie.

Łącznie daje to 620 zł – dokładnie tyle, ile obecnie kosztuje rozwód z orzeczeniem o winie. Co istotne, w przeciwieństwie do sądu, w tej procedurze nie będzie możliwości odzyskania części kosztów (w sądzie połowa opłaty może być zwrócona przy braku orzekania o winie).