Egzamin ósmoklasisty matematyka – arkusze i odpowiedzi

13 maja 2025 (wtorek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, 14 maja 2025 (środa) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z matematyki, 15 maja 2025 (czwartek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (opcjonalnie innego języka nowożytnego).

W arkuszu pojawiły się zarówno zadania zamknięte od 1 do 15, jak i otwarte od 16 do 21. Zestaw obejmował 21 zadań matematycznych. Za poprawne rozwiązanie zadania zamkniętego można uzyskać maksymalnie 1 pkt, a za rozwiązanie zadania otwartego – maksymalnie od 2 do 3 punktów.