69. Konkurs Piosenki Eurowizji organizuje w tym roku Szwajcaria, a to za sprawą ubiegłorocznego zwycięstwa Nemo z utworem "The Code". Już od kilku dni w słynnej hali St. Jakobshalle w Bazylei trwały próby do półfinałów, które zaplanowano na 13 i 15 maja. Wielki Finał ma natomiast odbyć się 17 maja.

Sloganem konkursu jest, tak, jak w przypadku dwóch poprzednich Eurowizji, hasło "United By Music" (Zjednoczeni poprzez muzykę). Co ciekawe po raz pierwszy w historii stworzono specjalną maskotkę na tę okazję. Wygląd Lumo nie wszystkim jednak się spodobał.

I półfinał Eurowizji 2025. Konkurs otworzy duet z Islandii

3. Słowenia (Klemen, "How Much Time Do We Have Left")