Piątek 16 maja przynosi wysyp sondaży. A to dlatego, że kampania jest na ostatniej prostej i za kilkanaście godzin rozpocznie się cisza wyborcza przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi. W badaniu zrealizowanym przez Opinia24 dla RMF FM nie zmienia się jedno – to kandydat Koalicji Obywatelskiej pozostaje faworytem do wygrania I tury.