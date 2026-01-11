Świadczenie 4200 zł miesięcznie po 55. roku życia – kto może je dostać Fot. Shutterstock

Comiesięczne 4200 zł już po ukończeniu 55 lat. To nie jest emerytura, a świadczenie, które uzyskujemy przed nią. Ale uwaga – to nie jest propozycja dla wszystkich. Tylko wąska grupa zawodowa może skorzystać z tego specjalnego wsparcia, pod warunkiem że spełni określone wymogi. Świadczenie to jest wypłacane z budżetu państwa, a jego wysokość z miesiąca na miesiąc się zmienia.

Świadczenie 4200 zł miesięcznie po 55. roku życia – kto może je dostać?

Mowa o świadczeniu kompensacyjnym, które stworzono z myślą o osobach wykonujących zawód o dużym obciążeniu psychicznym i fizycznym. Co ciekawe, nie każdy senior może się o nie ubiegać. Kluczowe są wiek, staż pracy i specyfika zatrudnienia.

Aby mieć szansę na świadczenie, trzeba ukończyć co najmniej 55 lat. Ale to dopiero początek. To nie jest powszechne świadczenie socjalne dla wszystkich starszych osób – przysługuje wyłącznie nauczycielom, którzy mają odpowiedni staż pracy i spędzili określoną liczbę lat przy tablicy.

Świadczenie kompensacyjne zostało wprowadzone jako alternatywa dla emerytur pomostowych i jest dostępne wyłącznie dla nauczycieli. Aby je otrzymać, trzeba spełnić konkretne warunki dotyczące:

wieku, stażu zawodowego.

Kluczowy jest nie tylko wiek, ale także liczba lat przepracowanych w oświacie.

Świadczenie kompensacyjne to NIE emerytura

Kwota nie jest stała – zmienia się z miesiąca na miesiąc. W styczniu 2025 roku świadczenie wynosiło dokładnie 4208,62 zł miesięcznie. Jeszcze w 2023 roku było to 3512,10 zł, a w 2024 – już 3977,36 zł. Widać wyraźny trend wzrostowy.

Jak podaje ZUS, liczba osób korzystających ze świadczenia kompensacyjnego spada z roku na rok. W marcu 2025 roku świadczenie pobierało 11,3 tys. osób, podczas gdy w 2021 roku było to jeszcze 13,9 tys.. Eksperci tłumaczą ten trend m.in. zmianami w systemie edukacji oraz starzeniem się kadry nauczycielskiej.

Choć świadczenie kompensacyjne przypomina emeryturę, formalnie nią nie jest. To wsparcie przejściowe, które ma pomóc nauczycielom przejść z życia zawodowego na emeryturę w sposób mniej drastyczny. Wypłacane jest przez ZUS aż do momentu uzyskania prawa do klasycznej emerytury.