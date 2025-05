Justyna Steczkowska już w ubiegłym roku wzięła udział w preselekcjach do Eurowizji. Wówczas przegrała jednym punktem z wokalistą Luną. Tym razem 52-latka nie miała już sobie równych. Najpierw zachwyciła swoim show polską publiczność i została reprezentantką naszego kraju na słynnym konkursie, a później jej występ w półfinale Eurowizji 2025 skradł serca europejskiej publiczności.

Przypomnijmy, że Steczkowska w 1995 roku też wzięła udział Eurowizji. Teraz swoim powrotem na scenę ustanowiła rekord . To pierwsza w historii tak długa przerwa między jednym występem a drugim na Eurowizji, wśród wszystkich dotychczasowych uczestników.

Steczkowska odezwała się tuż przed finałem

"Uwielbiam Eurowizję za to, że jednoczy nas przez muzykę, emocje i różnorodność. Lubię patrzeć, jak łączy miłośników muzyki, artystów i spektakularne pokazy! Wszyscy jesteśmy ponad podziałami i seksualnością. Wszyscy jesteśmy jednością. Moja 'Gaja' powstała w kokonie mojego serca – z miłości do Ziemi i miłości do ludzi" – zaczęła swój wpis piosenkarka.