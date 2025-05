We wtorek, 13 maja odbył się pierwszy półfinał 69. Konkursu Piosenki Eurowizji, który w tym roku – po zwycięstwie niebinarnego artysty Nemo z utworem "The Code" – gości w Bazylei w Szwajcarii. Na liście pierwszych dziesięciu finalistów znalazła się reprezentantka Polski.

Justyna Steczkowska i jej piosenka inspirowana słowiańskimi wierzeniami zatytułowana "Gaja" powalczą w sobotnim finale o Kryształowy Mikrofon. Występ polskiej artystki spotkał się ze sporym entuzjazmem ze strony eurowizyjnych fanów, którzy porównują jej staging do scenografii rodem z serialu "Gra o tron". Spektakularny popis 52-latki zrobił absolutną furorę na YouTube i pobił imponujący rekord.

Luna o występie Justyny Steczkowskiej na Eurowizji 2025. Padły same miłe słowa

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Luna Wielgomas reprezentowała Polskę piosenką pod tytułem "The Tower". Niestety młoda gwiazda nie zdołała przejść do wielkiego finału Eurowizji.

Młoda artystka pojawiła się na scenie w towarzystwie pary tancerzy, a także dwóch wież inspirowanych szachami. W trakcie występu udawała też, że siedzi na wielkim czerwonym rumaku. Mogła zatem pochwalić się iście eurowizyjnym / campowym stagingiem, ale najwyraźniej to nie wystarczyło, by przekonać do siebie telewidzów.