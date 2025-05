Widzowie są wściekli na wyniki dla Justyny Steczkowskiej Fot. Heikki Saukkomaa/Lehtikuva Oy/East News

REKLAMA

Justyna Steczkowska otrzymała tylko 17 punktów od jurorów z 37 krajów, ale znacznie więcej od publiczności – aż 139, co wyraźnie ucieszyło Polkę i naszą całą delegację. Łącznie zdobyła 156 punktów i 14. miejsce.

Niska ocena od jury oraz ogromna różnica między punktami od widzów a notami jurorskimi wywołały burzę w sieci. Zarówno Polacy, jak i zagraniczni fani Justyny Steczkowskiej – jednej z tegorocznych faworytek eurowizyjnej społeczności – nie kryją rozczarowania i frustracji.

Burza po Eurowizji. Widzowie oburzeni punktami jury dla Polski i Justyny Steczkowskiej

"Oglądałam Eurowizję od 2008 roku. Od tego roku oficjalnie przestaję. Uważam, że Polska powinna zrezygnować z udziału na co najmniej kilka lat. A Pani Justynie oraz jej ekipie składam ogromne wyrazy szacunku za wykonaną pracę i gratuluję najlepszego polskiego występu w historii Eurowizji" – brzmi jeden z komentarzy.

REKLAMA

"Polska mogłaby wysłać samego Jezusa, a tak byłaby ostatnia", "Jury niesprawiedliwie ją oceniło", "Wstyd, jury! Zasługiwała co najmniej na top 10. Albania i Polska zostały razem obrabowane przez jury. Sprawiedliwości dla Polski!", "Przepraszam, ale jury praktycznie nie przyznało punktów za taki występ? To jakiś żart. Nie mam pojęcia, kogo Polska musiałaby wysłać, żeby jury to doceniło" – piszą fani pod widowiskowym występem Justyny Steczkowskiej w finale Eurowizji.

"Tegoroczny konkurs potwierdza, że kogo by Polska nie wysłała, nic to nie da i zawsze będziemy na szarym końcu w głosowaniu jurorów. Naprawdę, za takie podłe traktowanie powinniśmy się wycofać z tego politycznego konkursu", "Co to jury wyprawia?!", "Jurorzy są chyba głusi" – grzmią.

REKLAMA

"Największym wstydem jest to, że mimo że mamy w końcu kogoś, kogo się nie wstydzimy to i tak zostaliśmy potraktowani jak zawsze", "Europo, bardzo się starasz nie dawać Polsce punktów", "To głosowanie to ustawka, brak słów. Ostatni raz oglądam to g****" – czytamy na YouTube od polskich i zagranicznych fanów Justyny Steczkowskiej.

Zwycięzcą 69. Konkursu Piosenki Eurowizji została Austria z utworem "Wasted Love" wykonywanym przez JJ-a. 24-letni śpiewak operowy z Wiednia otrzymał łącznie 436 punktów od jury i telewidzów. Drugie miejsce zajął Izrael (Yuval Raphael, "New Day Will Rise"), a trzecie Estonia (Tommy Cash, "Espresso Macchiato").