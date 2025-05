Start! Po gościnnym występie Nemo, zwycięzcy Eurowizji 2024, i energetycznej paradzie flag przyszła pora na pierwszego reprezentanta wieczoru – to Kyle Alessandro z Norwegii z piosenką "Lighter", zainspirowaną walką swojej mamy z chorobą. 19-latek, najmłodszy uczestnik tegorocznego konkursu, dał czadu w rycerskiej "zbroi" i na tle buchającego ognia. Będzie wysoko!

Tommy Cash poprosił o kawę dla wszystkich, a Litwa dała gitarowy popis

I nadszedł on, czyli Tommy Cash z prześmiewczym "Espresso Macchiato", który... nie, wcale nie reprezentuje Włoch, a Estonię. Włosi trochę się za jego piosenkę obrazili, ale tylko na początku, teraz polubili tę dziwaczną piosenkę, która podbija internet. Cash nieco fałszował, ale umówmy się, to nie głos jest najważniejszy w takich występach. Świetnie tańczył ze swoją ekipą (w której jest Polak Kajtek Januszkiewicz!), a na scenę nagle wpadła szalona "fanka" – spokojnie, to był część choreografii.