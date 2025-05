Steczkowska skomentowała niskie noty od jurorów. Nawiązała do relacji niektórych krajów

Justyna Steczkowska na tegorocznej Eurowizji zajęła ostatecznie 14. miejsce. Choć z głosowania widzów zdobyła sporo punktów, to szanse na wyższą pozycję pogrzebały noty od jurorów. Te wzbudziły oburzenie wśród polskiej publiczności. A co na to sama zainteresowana? Wokalistka już skomentowała wyniki.