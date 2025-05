"Jest taka cisza, że chyba każdy usłyszy tę dobrą nowinę: mamy wreszcie bezpośrednie połączenie kolejowe z Polski do Chorwacji ! Ruszamy od czerwca, cztery dni w tygodniu. Szczegóły we wtorek" – napisał Donald Tusk w niedzielę rano na swoim profilu na protalu X.

Czy to zaskoczenie? Olbrzymie. Ostatnie podawane przez resort infrastruktury informacje na temat ewentualnego połączenia kolejowego z Chorwacją były nad wyraz ostrożne. Jak mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak, rozmowy z Chorwatami, Austriakami, Czechami itd. były krótkie i owocne.

Co wiemy o pociągu do Chorwacji?

Na razie niewiele, premier twierdzi, że szczegóły poda we wtorek. Ale już od dawna planowano, by pociąg ruszał z Warszawy ok. godz. 14 i był w Rijece i Splicie następnego dnia rano.