Jak się okazało, wysiłki Nawrockiego na nic się zdały. Prezes IPN nie zdołał przekonać większości. Zgodnie z danymi Państwowej Komisji Wyborczej, pierwszą turę wyborów w Zabrzu wygrał Rafał Trzaskowski z wynikiem 35,43 proc. głosów, poparło go 23 523 osoby. Karol Nawrocki zajął drugie miejsce, uzyskując 24,11 proc., czyli 16 004 głosy.

– Platforma w waszym mieście nie radziła sobie z rządzeniem. Nie potrafiła wykorzystać tych możliwości, które dawało i osiem lat rządów PiS, które rozwijały miasto kolejnymi inwestycjami. Gdy zaczyna rządzić polityka i partyjniactwo i wyrzuca się z ratusza ludzi niewygodnych, którzy pracowali wiele lat, aby to miasto się rozwijało, gdy w samorządach zaczyna wygrywać polityka partyjna, to my – obywatele państwa polskiego – potrafimy głośno powiedzieć "nie!" – grzmiał.