"Mamy teraz jednego kandydata, Rafała Trzaskowskiego . To, albo pewność, że za dwa lata będziemy mieć rząd PiS – Konfederacja. To, albo pewność, że zwycięży faszyzm, który nie 'zbliża się', tylko już tu jest. Wszystkie ręce na pokład" – piszą przedstawicielki Strajku Kobiet w mediach społecznościowych.

Nie dziwi fakt, że nie chcą Karola Nawrockiego na prezydenta, w końcu to polityk wybitnie prawicowy. Według wielu komentatorów wręcz ukrywa swoje poglądy, by swoją skrajnością nie zniechęcać wyborców.

– Karol Nawrocki to jeden z bardziej niebezpiecznych ludzi, jacy się pojawili w polskiej przestrzeni publicznej – mówił politolog, prof. Antoni Dudek. Był on gościem podcastu Kultury Liberalnej z cyklu "Prawo do niuansu".