Politycy PiS wyrażają zadowolenie z tego obrotu spraw, a szczególnie z faktu, że przewaga Trzaskowskiego jest niewielka. Jednakże, jeśli przyjrzeć się wynikom z poprzednich wyborów, to Karol Nawrocki wypada nieco gorzej.

W 2010 roku kandydatem PiS był Jarosław Kaczyński. W pierwszej turze zdobył 36,46 proc. głosów i awansował do drugiej tury, w której przegrał z Bronisławem Komorowskim. W 2005 roku partia wskazała na Lecha Kaczyńskiego. Choć w pierwszej turze przegrał on z Donaldem Tuskiem (wynik 33,10 proc.), to w drugiej rundzie zdobył 54,04 proc. i został prezydentem.