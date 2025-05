Na pewno dobra informacja – z perspektywy wyborców – jest taka, że tym razem w debacie ma zmierzyć się jedynie dwóch kandydatów, którzy przeszli do II tury wyborów prezydenckich. Wiele wskazuje zatem na to, że takie starcie będzie bardziej dynamiczne, a jednocześnie bardziej przyjazne dla widzów.

Nawrocki z Trzaskowskim w debacie przed II turą wyborów. To mówią w PiS

Sztabowcy Nawrockiego przekonują, że ich kandydat jest gotowy, ale chcą poznać warunki, na jakich ma zostać zorganizowana. – Debaty są Karolowi potrzebne. Trzaskowski wypada w nich słabo, one go męczą. To może być jeden z kluczy naszego sukcesu. Nie zdziwię się, gdy w te dwa tygodnie Karol weźmie udział w dwóch, a może nawet trzech debatach prezydenckich – powiedział Onetowi jeden ze sztabowców z PiS.