Dryjańska: Ta debata musiała się odbyć, ale nie mogła się udać (OPINIA)

Anna Dryjańska

Z a dużo kandydatów, za mało czasu – tak można streścić debatę prezydencką, która 12 maja odbyła się w TVP. A wszystko to pomimo faktu, że dyskusja polityków trwała wycieńczające cztery godziny. Nie brakowało w niej emocjonujących momentów, ale rozciągnięte na takiej przestrzeni nie przydawały debacie dynamizmu. Trzaskowski, Nawrocki, Hołownia i Mentzen wypadli poprawnie. Paradoksalnie najlepiej pod względem technicznym pokazali się kandydaci z sondażowych nizin i dwóch biegunów – Joanna Senyszyn i Grzegorz Braun. Zwycięzca debaty? Wyborca, który ma wyrobione zdanie i nie zarywał nocy, by to oglądać.