Domek dla owadów i łąkę kwietną dla pszczół możesz mieć na balkonie. Oaza i ratowanie planety Fot. Canva

Domki dla owadów i łąki kwietne – tak możesz pomóc

Zmniejszająca się liczba dzikich siedlisk, wszechobecny beton, pestycydy i zmiany klimatyczne powodują, że wiele gatunków owadów zapylających znajduje się dziś na granicy przetrwania. Tymczasem to właśnie pszczoły, trzmiele czy motyle odpowiadają za zapylanie ok. 75 proc. roślin uprawnych na świecie. Mówiąc najprościej – bez nich nie będziemy mieć owoców i warzyw i nie przetrwamy.

Wbrew powszechnej opinii, nie tylko pszczoły miodne są ważne – ogromną rolę odgrywają tzw. dzikie zapylacze, które nie żyją w ulach i nie produkują miodu. Żyją samotnie, często w ziemi, szczelinach drzew lub… specjalnie przygotowanych przez ludzi schronieniach.

Domki dla owadów – co to właściwie jest?

Hotel dla owadów to drewniana lub gliniana konstrukcja, która imituje naturalne zakamarki – dziuple, pęknięcia w korze, puste łodygi. W takich miejscach owady mogą:

schronić się przed deszczem i zimnem, przezimować, a przede wszystkim – złożyć jaja i wychować potomstwo .

W domkach dla owadów zamieszkują m.in. pszczoły murarki, złotooki, biedronki, muchówki i różne chrząszcze pożyteczne dla ogrodów.

Ważne: domki muszą być odpowiednio zbudowane – z naturalnych materiałów, bez użycia lakierów czy impregnatów chemicznych. Najlepiej sprawdzają się modele z drewna, bambusa, trzciny i gliny.

Gdzie postawić domek na balkonie?

Jeśli mieszkasz w bloku, nie potrzebujesz ogrodu. Wystarczy:

balkon od strony południowej lub wschodniej (ciepły i nasłoneczniony), stabilne mocowanie do ściany, barierki lub skrzynki balkonowej, ochrona przed deszczem i silnym wiatrem (np. daszek lub ustawienie pod zadaszeniem).

Łąka kwietna na balkonie?

Tak! Coraz popularniejsze są mini-łąki balkonowe, o czym pisaliśmy w naTemat – mieszanki roślin miododajnych w donicach. W sklepach ogrodniczych czy marketach (również dyskontach) można kupić gotowe mieszanki nasion takich kwiatów jak:

chaber, nagietek, mak, facelia, koniczyna, ogórecznik, rumianek.

Rośliny te nie tylko pięknie wyglądają i pachną, ale też przyciągają zapylacze i stanowią dla nich pożywienie. Wystarczy większa donica, ziemia i trochę słońca.

Gdzie kupić można domek dla owadów?

Lidl co roku, zwłaszcza wiosną, oferuje akcesoria ogrodowe przyjazne naturze – m.in. domki dla owadów i nasiona łąk kwietnych. Zwykle pojawiają się w sprzedaży sezonowej (marzec–maj). W 2025 roku oferta obejmuje m.in.:

hotel dla owadów drewniany (ok. 20–30 cm wysokości) – z bambusowymi rurkami, szyszkami, trocinami – cena od ok. 29,99 zł, hotel XXL – większy, do ogrodu, ale można przymocować na ścianie bloku – ok. 59,99 zł, nasiona łąk kwietnych – gotowe mieszanki w saszetkach (również „dla zapylaczy”), cena ok. 4–6 zł.

Warto śledzić gazetki promocyjne lub aplikację Lidla, ponieważ dostępność zależy od lokalizacji. Stawiając domek dla owadów i siejąc kwietną łąkę, robisz coś więcej niż ozdobę balkonu. Niestety domki obecnie nie są dostępne w sprzedaży online Lidla. Można jednak znaleźć je w sklepach stacjonarnych tej i innych sieci.

Sklepy stacjonarne:

Lidl – sezonowo (wiosna), domki drewniane i nasiona łąk kwietnych. Biedronka – czasem w ofercie ogrodowej, głównie mniejsze modele. Castorama, Leroy Merlin, OBI – duży wybór, od prostych po solidne konstrukcje. Sklepy ogrodnicze – lokalne centra ogrodnicze często mają ręcznie robione domki. Pepco, Action, Jysk – okazjonalnie w ofercie wiosennej (tańsze modele dekoracyjne).

