Reakcja Kaczyńskiego na wyniki wyborów

Przypomnijmy, że Kaczyński zabrał głos jeszcze w niedzielę wieczorem, kiedy skomentował sondażowe wyniki wyborów prezydenckich. – Kandydaci rządowi mają ledwie 40 proc. Nawet jeżeli dodać do tego Adriana Zandberga, to i tak będzie wyraźna mniejszość. (...) Pan marszałek powiedział, że to żółta kartka dla koalicji. To jest czerwona kartka – powiedział prezes PiS. Mało tego, Kaczyński nie ukrywał, że jest bardzo zadowolony z wyników, ponieważ "jest lepiej niż było w planie".