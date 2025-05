Uchwała została podjęta w poniedziałek 19 maja. O tej decyzji poinformował PAP poseł Jarosław Rzepa. Jak dodał, co cytuje m.in. Onet, uchwała popierająca Rafała Trzaskowskiego "to jest rzecz absolutnie oczywista, niebudząca żadnych wątpliwości".

II tura wyborów prezydenckich. Wiadomo kogo poprze PSL

– Jestem przekonany, że zobowiąże się on do tego, że poniesie za sobą te wartości, które my nieśliśmy w tej kampanii, że jasno i wyraźnie powie, że chce być prezydentem, który zburzy ten mur między Polkami i Polakami, a nie będzie go odbudowywał – dodał.