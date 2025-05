Mgiełki zapachowe SO...? w Rossmannie za 37 zł pachną jak drogie perfumy Fot. Marek BAZAK/East News

Mgiełki zapachowe SO...? w Rossmannie za 37 zł pachną jak drogie perfumy

Pierwszy raz trafiłam na nie przez TikToka – dziewczyny masowo pokazywały mgiełkę MISS SO...? Love Potion, porównując ją do kultowych perfum z wyższej półki. Postanowiłam sprawdzić, czy naprawdę działa. I okazuje się, że to zdecydowanie jeden z tych zakupów, które robi się z ciekawości, a potem wraca po więcej.

Po pierwsze: zapachy. Jest ich naprawdę dużo, od słodkiej wanilii z maliną, przez nuty karmelu, po świeże owoce czy nawet lekkie piżmo. Mgiełka Love Potion to słodko-owocowa kompozycja, która pachnie jak wakacje w butelce. Jest dziewczęca, ale nie dziecinna. Uwodzicielska, ale nienachalna. To ten zapach, który przyciąga komplementy, ale nie "krzyczy" z drugiego końca ulicy.

Po drugie: trwałość. To nie jest mgiełka, która znika po 10 minutach. Naprawdę! Nie będę kłamać, że jest skoncentrowana jak drogie perfumy, ale często rano pryskam się przed wyjściem z domu, a na ubraniach czuję mgiełkę nawet po południu. Na ciele trzeba w ciągu dnia "dopsikać".

Po trzecie: cena. W czasach, gdy flakon perfum potrafi kosztować nawet kilkaset złotych, mgiełki za 37 złotych to złoty środek. To idealna opcja, jeśli nie chcesz przepłacać, ale też nie chcesz rezygnować z zapachowego luksusu. Można mieć ich kilka i dopasowywać zapach do nastroju, pory dnia, a nawet stroju.

Marka SO...? powstała w Wielkiej Brytanii, w 2014 roku wystartowała linia MISS SO...?, skierowana do bardziej świadomych, modnych dziewczyn, które lubią bawić się stylem i zapachem – ale jednocześnie cenią budżetowe wybory.

W sieci aż roi się od porównań – która mgiełka pachnie jak które luksusowe perfumy. Niektóre z wariantów SO...? są zestawiane z hitami od Victorii’s Secret, a nawet z zapachami Ariana Grande czy YSL.

To robi wrażenie. I chociaż wiadomo, że nie zastąpią 1:1 tych drogich flakonów, to są świetną alternatywą na co dzień – zwłaszcza w letnie miesiące, kiedy mniej znaczy więcej.

Zamienniki drogich perfum – nasza "ściąga"

Pamiętajmy, że to tylko inspiracje.

MISS SO...? Twilight Kiss

Porównywana do: Lancôme La Vie Est Belle Ta mgiełka łączy nuty czarnej porzeczki, gruszki i cytrusów z sercem z jaśminu, wanilii i pralin. Bazę stanowią drzewo sandałowe, piżmo i ambra. Tworzy to słodką, ale nieprzytłaczającą kompozycję, która przypomina kultowy zapach Lancôme, ale w lżejszej wersji.

MISS SO...? Love Potion

Porównywana do: Oriflame Love Potion So Tempting Zawiera nuty dzikich jagód, jabłek i jaśminu, przechodzące w drzewo sandałowe i piżmo. Choć nie jest bezpośrednim odpowiednikiem, użytkowniczki zauważają podobieństwo do słodko-owocowych kompozycji Oriflame.

MISS SO...? Sugar Rush

Porównywana do: Ariana Grande Sweet Like Candy Mgiełka ta łączy nuty soczystej maliny, cukierków, kremowej pralinki i wanilii, z dodatkiem świeżej białej róży. Tworzy to słodką, dziewczęcą kompozycję, przypominającą zapachy od Ariany Grande.

MISS SO...? Sweet Dreams

Porównywana do: Aquolina Pink Sugar Zawiera nuty brzoskwini, kwiatu migdałowca, pianek marshmallow, waty cukrowej, mleka i wanilii. To słodka, deserowa kompozycja, która przywołuje na myśl zapachy typu gourmand, jak Pink Sugar.

MISS SO...? Secret Crush

Porównywana do: Chanel Chance Eau Tendre Mgiełka ta łączy nuty piwonii, wiśni, moreli, bursztynu i piżma. Tworzy to świeżą, kwiatowo-owocową kompozycję, przypominającą delikatność i elegancję zapachu Chanel.