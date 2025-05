"Buffy: Postrach wampirów" to nie tylko kultowy serial lat 90., ale także jeden z kamieni milowych współczesnej popkultury. Stworzony przez Jossa Whedona ("Toy Story", "Avengers"), bazuje na pomyśle z filmu z 1992 roku, który również wyszedł spod jego pióra.

Amerykański hit przenosi widzów do Sunnydale – pozornie spokojnego miasteczka, pod którym kryje się piekielna otchłań pełna demonów, wampirów i innych złowrogich istot. Na ich drodze staje Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar), z pozoru zwyczajna licealistka, która okazuje się Wybraną – obdarzoną niezwykłą siłą i odpowiedzialnością pogromczynią wampirów.

Powstanie nowa "Buffy" Postrach wampirów"! Sarah Michelle Gellar wraca, wybrano pogromczynię

– Od chwili, gdy zobaczyłam przesłuchanie Ryan, wiedziałam, że chcę, by to ona stanęła u mojego boku. Jej dojrzałość emocjonalna i talent w tak młodym wieku to prawdziwy dar. A jej uśmiech rozjaśnia nawet najbardziej mroczny pokój – wyznała legendarna Buffy.