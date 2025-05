"Sprytnie to rozegrał". Pytamy w Konfederacji o ofertę Mentzena dla Trzaskowskiego i Nawrockiego Fot. Marysia Zawada/REPORTER/East News

Na ofertę i warunki kandydata Konfederacji odpowiedział już i Karol Nawrocki, i Rafał Trzaskowski. – Sławomir Mentzen zaprosił mnie do siebie na swój kanał na YouTube. Tak, panie Sławomirze, przyjdę i porozmawiamy – zapowiedział we wtorek 20 maja kandydat KO.

Oświadczył przy tym, że nie gwarantuje, że cokolwiek podpisze. – Ale gwarantuję, że porozmawiamy szczerze. W wielu rzeczach możemy się zgodzić, w kilku na pewno się nie zgodzimy, ale otwarta debata to jest to, czego potrzebujemy – ogłosił.

Wcześniej Karol Nawrocki również zapowiedział, że porozmawia z Mentzenem. Zasugerował, że może podpisać jego deklarację. – I to jest poważny kandydat, i poważna oferta – oświadczył.

– To jest rozgrywka, dzięki której Sławek jest tym, przed którym wszyscy muszą się płaszczyć. Zwycięzcą tej rozgrywki będzie Sławek, a nie Trzaskowski, ani Nawrocki. Bo Sławek nie powie: "Głosujcie na Nawrockiego" albo "Głosujcie na Trzaskowskiego" – komentuje w rozmowie z naTemat Artur Dziambor, były poseł Konfederacji.

– On nie może tego powiedzieć. Ale jeżeli to on stawia pod ścianą obu kandydatów, którzy są nad nim? I to oni muszą jego prosić, skoro do niego przychodzą? W Konfederacji myślą teraz, że to oni rządzą światem. Sławek jest na swoim piku. I korzysta z tego mistrzowsko. On teraz czuje, że to jest jego czas – dodaje.

Ostro punktuje Nawrockiego, jeśli ten podpisałby postulaty Mentzena.

– Przecież one są wprost zaprzeczeniem wszystkiego, co przez 8 lat robił PiS! Co z tego, że oni tam pójdą, będą się płaszczyć, uśmiechać i mówić: "Oczywiście, panie Sławku", "No jasne, że nie podniesiemy żadnych podatków". Przecież PiS podniósł i stworzył 20 kilka podatków. W poprzedniej kadencji krytykowaliśmy go od rana do nocy, każdego dnia, a teraz nagle się okazuje, że PiS jest niemal ultralibertariańską partią – punktuje Artur Dziambor.

Według niego Rafał Trzaskowski zupełnie inaczej powinien do tego podejść. Pójść na rozmowę z Mentzenem, ale po prostu wygłosić to, co sam uważa.

– A nie mówić: "Dobrze panie Sławku", "Oczywiście panie Sławku", "Tak jest, panie Sławku". Ponieważ Sławkowi właśnie na tym zależy. To jest idealna pozycja dla niego. On dzięki temu wyskoczy jeszcze bardziej w górę. Ponieważ on powie: "Proszę bardzo. Macie swoich kandydatów na prezydenta. Zrobią wszystko, co im powiem". Rozmawiać ze Sławkiem można. Tylko nie iść do niego, żeby się płaszczyć – podkreśla.

Propozycja Mentzena dla Trzaskowskiego i Nawrockiego

Przypomnijmy, we wtorek 21 maja, Sławomir Mentzen zaprosił obu zwycięzców pierwszej tury wyborów prezydenckich do rozmowy na swoim kanale na YouTube. Przedstawił też 8-punktową deklarację, którą zamierza dać im do podpisania. Są tam m.in. takie punkty:

Nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi istniejące podatki, składki, opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będę stał na straży polskiego złotego. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów, zgodnych z polską Konstytucją. Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy. Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni. Nie zgodzę się na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów Unii Europejskiej. Nie podpiszę ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski, np. poprzez osłabienie siły głosu lub odebranie prawa weta.

"Moi wyborcy nie oglądają waszych telewizji, nie kupują propagandy waszych mediów. Korzystają z mediów społecznościowych, oglądają moje materiały. Jeżeli wam zależy na ich głosach, przekonajcie ich do siebie" – ogłosił Mentzen na X, gdy cała Polska czekała na decyzję, któremu z kandydatów udzieli swojego poparcia w drugiej turze wyborów.

Reakcje w Konfederacji? Oceniają, że Mentzen wykonał dobry ruch. Ale kto i jak może na nim zyskać? Pytani przez nas obecni i byli politycy Konfederacji oceniają, jak wyborcy Mentzena mogą reagować na Trzaskowskiego i Nawrockiego. I jak obaj – z ich perspektywy – mogą walczyć o ich głosy.

Europoseł Konfederacji: – Świetna intuicja polityczna naszego kandydata

– Zabieg z propozycją udziału w rozmowie ze Sławomirem Mentzenem na jego kanale YouTube bardzo sprytny. Pochwalam. Świetna intuicja polityczna naszego kandydata – reaguje Tomasz Buczek, europoseł Konfederacji.

– To było bardzo dobre zagranie Sławomira Menztena, ponieważ pokazuje, że do końca walczy o szacunek dla głosu ludzi, którzy zdecydowali się go poprzeć. Teraz będzie próbował sprawdzić, jakie postulaty z programu Konfederacji są do załatwienia dla wyborców którzy oddali głos na Sławomira Mentzena, a to nas zawsze najbardziej interesowało – dodaje.

Propozycja nie była dla niego zaskoczeniem.

– Znaliśmy te plany. Sztab Sławomira Mentzena informuje nas, narodowców jako swoich koalicjantów w Konfederacji, o decyzjach naszego kandydata. Zaproszenie poszło do obu kandydatów. Teraz oczekujemy na to, który z nich będzie chciał się pojawić na kanale Sławka. Wiem, że sztab prezesa Karola Nawrockiego już potwierdził swój udział. Natomiast sztab Rafała Trzaskowskiego zapewne będzie analizował, czy będzie mu się opłacało wziąć udział w takiej rozmowie, czy w inny sposób będzie chciał przekonać naszych wyborców. To już jest decyzja sztabu Rafała Trzaskowskiego – mówił w rozmowie z naTemat zanim kandydat PO ogłosił swoją decyzję.

"Nasz elektorat jest inteligentny. Sam dokonuje wyborów"

Załóżmy, że Mentzen odbędzie swoje rozmowy z obu kandydatami. Co dalej? Czy mamy oczekiwać, że ogłosi, kogo popiera?

– Nie wiem, czy Sławomir Mentzen będzie wyrażał wprost poparcie dla któregokolwiek z kandydatów, czy po prostu zostawi tę decyzję wyborcom. Być może Rafał Trzaskowski zaprezentuje się tak dobrze lub tak źle, że decyzja będzie o poparciu lub nie. A może będzie decyzja wprost o poparciu dla Karola Nawrockiego? Tego nie wiemy, poczekajmy. Uważamy, że nasz elektorat jest inteligentny i sam dokonuje wyborów. Nie jesteśmy zmuszeni wskazywać mu palcem. Żadnego przymusu z naszej strony nie będzie – podkreśla Tomasz Buczek.

Na dzień dzisiejszy uważa, że większość elektoratu Konfederacji poprze Karola Nawrockiego. Jakaś część pozostanie w domu. – A jak duża część poprze Rafała Trzaskowskiego? W mojej ocenie nieduża – ocenia Tomasz Buczek.

Co myślą inni?

Dobromir Sośnierz nie weźmie udziału w II turze: – Nie spodziewam się wielkich niespodzianek

– Myślę, że to bardzo dobre posunięcie. Swoich wyborców należy traktować poważnie i podmiotowo, a nie przekazywać ich jak worek kartofli, jak robią niektórzy inni kandydaci – reaguje w rozmowie z natemat Dobromir Sośnierz, były europoseł Konfederacji.

On sam w drugiej turze nie zamierza brać udziału i podejrzewa, że część ludzi zrobi podobnie.

– To, ci którzy nie chcą PO-PiS-u. I skoro nie udało się po raz kolejny wywrócić tego stolika i znów będziemy mieli kandydata z PO lub z PIS-u, to myślę, że część rzeczywiście nie weźmie udziału w II turze – uważa.

A jeśli pójdą to: – Myślę, że w obecnej sytuacji, kiedy władza należy do obozu PO, większość wyborców Konfederacji raczej będzie skłonna poprzeć kandydata opozycji. Nie spodziewam się wielkich niespodzianek. Przypuszczam, że większość wyborców Konfederacji raczej sympatyzuje z kimkolwiek byle nie z kandydatem rządowym. Ktokolwiek nie brałby udziału w II turze, to głosowaliby pewnie na tego drugiego. Nie na kogoś, kto pozwoli uzyskać monopol ugrupowaniom koalicji rządzącej.

"Trzaskowski powienien pokazać, że jest spoko gościem, uśmiechniętym, fajnym kolesiem"

Artur Dziambor również uważa, że większość konfederatów zagłosuje na Nawrockiego. Ale zwraca uwagę na nowy, "wirtualny" elektorat Mentzena. Dziś z jego powodu były kandydat na prezydenta rozdaje karty, ale sytuacja może nie trwać wiecznie.

– Ten hype jest trudny do utrzymania. Przerabiał to już Szymon Hołownia, który w wyborach prezydenckich 2020 roku uzyskał 13 proc. głosów, a potem zaczęli się do niego uśmiechać inni posłowie. Przenosili się do niego z PO, stworzyli partię. Gdy Szymon Hołownia wszedł do Sejmu, to ludzie chodzili do kina, żeby oglądać obrady Sejmu. I ten hype zniknął po dwóch miesiącach – przypomina.

Dlatego jego zdaniem Trzaskowski idąc do Mentzena powinien pokazać, że jest "spoko gościem, uśmiechniętym, fajnym kolesiem".

– Część zwolenników Mentzena jest przypadkowa. Sławek jest dla nich cool, spoko gościem, który mówi, że najpierw płatki, potem mleko, a w ogóle hawajska nigdy w życiu. I ci sami ludzie mają zagłosować na Nawrockiego? Moim zdaniem Rafał Trzaskowski jest bardziej cool od Nawrockiego – uważa.

Dlatego jeśli ci młodzi, wpatrzeni dziś w Mentzena z innych powodów niż ideologia, będą mieć wyborór Nawrocki-Trzaskowski mogą postawić na kandydata PO.

– Jeśli zobaczą, że Trzaskowski jest cool, to jest to jedyna szansa dla niego. Powinien iść do Sławka, wyspany, uśmiechnięty i fajny. On przecież ma poglądy, które ma większość młodych ludzi. Tylko nie potrafił tego wyartykułować i przegrał tę potyczkę z Mentzenem – komentuje.

"Tym Trzaskowski nagrabił sobie w Konfederacji"

Ale co z innym elektoratem Konfederacji? Czy mogłoby się zdarzyć coś, co spowodowałoby wzrost poparcia dla Rafała Trzaskowskiego?

– Jeżeli o mnie chodzi, uważam, że nie. Rafał Trzaskowski nie ma wiarygodności w naszym elektoracie, ponieważ PO, do której przynależy nie realizuje swoich obietnic. Z kolei wynik Szymona Hołowni pokazuje, że jego zawiedzeni wyborcy odchodzą do Konfederacji – komentuje.

W 2020 roku, gdy w wyborach prezydenckich startował Krzysztof Bosak, jego głosy w II turze rozłożyły się niemal po równo miedzy Rafałem Trzaskowskim a Andrzejem Dudą. W tym roku, jak twierdzą w Konfderacji, to zupełnie niemożliwe.

– Uważam, że dziś to zupełnie inny elektorat niż w 2020 roku. Od tamtego czasu mieliśmy szereg wyborów. Jedni wyborcy odchodzili, inni przychodzili. Nasz elektorat się zmienił. Dziś w większości jest on z natury bardziej prawicowy i ale jednocześnie zawiedziony rządami PiS, dlatego głosuje na Konfederację szukając alternatywy – mówi euuroposeł Konfederacji.

Dobromir Sośnierz ocenia: – Wtedy sytuacja była inna, bo u władzy był PiS. Do części wyborców przemówił więc argument, żeby głosować na Trzaskowskiego tylko dlatego, żeby nie dać pełnej władzy PiS-owi. Również wtedy sympatia do Trzaskowskiego nie była naturalna w elektoracie Konfederacji.

Głównie – jak twierdzi – za sprawą Marszu Niepodległości.

– Co roku Trzaskowski próbuje zakazać Marszu Niepodległości i co roku mu to nie wychodzi. Jest problem z jego wiarygodnością. Pamiętamy, jak zakazywał marszu, a potem w czasie kampanii wyborczej w 2020 roku powiedział, że chętnie by w nim poszedł. Tym nagrabił sobie brak sympatii. Komuś takiemu jest oczywiście znacznie trudniej dotrzeć teraz do wyborców Konfederacji – uważa Dobromir Sośnierz.

A Nawrockiemu?

– Mimo wszystko jest jeszcze nieumoczony i nieskontrolowany jakimiś decyzjami politycznymi, bo nie był w polityce i praktycznie ich jeszcze nie podejmował. Gdy każą mu się tłumaczyć z rozmaitych decyzji podejmowanych przez PiS, to próbuje to odbijać, że to nieprawda, że nie ze wszystkim się zgadza. I w związku z tym jest mu trochę łatwiej – uważa.

Uważa też, że sprawa kawalerki nie ma tu znaczenia. – Jaki wpływ będzie miała ta sprawa na moje życie? Osobiście nie kieruję się takimi prywatnymi sprawami. Oczywiście, nie wygląda to najlepiej, zwłaszcza od strony komunikacyjnej. Ale na pewno nie jest to ważniejsze niż to, że ktoś na przykład zadeklaruje, że będzie wetował ustawy podnoszące podatki – mówi.

Jak Trzaskowski i Nawrocki mogą trafić do wyborców Konfederacji?

Jak Nawrocki może próbować trafić do Konfederacji?

– Dziwiłem się, że nie robił tego podczas I tury wyborów, bo bardziej mógł wtedy dystansować się od rządów PiS np. w kwestiach gospodarczych czy Covid. Natomiast on był w tych kwestiach mocnym orędownikiem rządów PiS. Być może taka była taktyka, że na tamtym etapie grają ze swoim sztabem o twardy elektorat PiS, a teraz będą skupiać się na młodym elektoracie? Tego nie wiem – mówi Tomasz Buczek.

Jego związki z PiS ocenia tak:

– Karol Nawrocki legitymacjii partyjnej PiS nie ma. Od tej strony może się bronić. Ewidentnie był ze wskazania Jarosława Kaczyńskiego, tego nie da się zakłamać. Pytanie jednak, czy jest osobą niezależną? W mojej ocenie będzie osobą bardziej niezależną niż na przykład Andrzej Duda, który i tak przecież kilka razy blokował politykę Jarosława Kaczyńskiego.

Jak o wyborców Konfederacji może walczyć Rafał Trzaskowski?

– Nie mam pojęcia. Powiem szczerze, że to jest trudne zadanie i nie chciałbym być w roli jego sztabu. Teraz będzie musiał wykonywać bardzo ekwilibrystyczne figury, żeby puścić oko do naszych wyborców. Czy to będzie wiarygodne? I czy będzie to wiarygodne i nieodpychające również wobec jego twardego elektoratu? Tego nie wiem – komentuje Tomasz Buczek.

