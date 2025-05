Kolejne rewelacje ws. kawalerki Nawrockiego. Daty wskazują na manipulację

Kiedy Karol Nawrocki pokazywał mediom list od Jerzego Ż., powiedział, że dostał go w roku 2011. Okazuje się, że to nieprawda, bo list został wysłany rok później. A wtedy... podpisana była już umowa notarialna. Ten fakt rodzi kolejne wątpliwości co do prawdomówności obywatelskiego kandydata PiS na prezydenta.