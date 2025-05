To miała być tylko interwencja poselska, a teraz szykuje się interwencja w sprawie posłów PiS. Politycy partii Jarosława Kaczyńskiego – Kazimierz Smoliński i Dorota Arciszewska-Mielewczyk – w poniedziałek poszli do Urzędu Miasta w Sopocie. Nie byli sami – towarzyszyli im z kamerą pracownicy wspierającej PiS telewizji wPolsce24, którzy prowadzili relację na żywo. I właśnie w trakcie tej relacji posłowie PiS zdradzili dokładny adres mieszkania Donalda Tuska w Sopocie.

– To są dane chronione i w związku z tym podjęłam decyzję o zgłoszeniu tego faktu do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ale także informacyjnie do prokuratora generalnego oraz do ministra spraw wewnętrznych i administracji – powiedziała prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim, której słowa z wtorkowej konferencji prasowej cytuje Onet. Dziennikarze portalu dzwonili do posła i posłanki PiS z prośbą o komentarz dotyczący incydentu z ich udziałem, ale ani Smoliński, ani Arciszewska-Mielewczyk nie odbierali telefonu.