Nawrocki odpowiedział na propozycję Mentzena. "Jestem gotowy"

Wyborcy nie są workiem ziemniaków, jak niedawno powiedział Sławomir Mentzen, ale polityk Konfederacji i tak zamierza im pokazać, na kogo głosować 1 czerwca. Sam zajął trzecie miejsce i nie przeszedł do drugiej tury wyborów prezydenckich, a we wtorek skierował propozycję do Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. "Przyjmuję zaproszenie i jestem gotowy do podpisania tych propozycji. Resztę omówimy u Pana na kanale. Do zobaczenia" – napisał Karol Nawrocki na X. Już wiadomo, kiedy ma dojść do spotkania.