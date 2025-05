"Wódz wojownik" to serial historyczny z Jasonem Momoą

To dla Momoi projekt bardzo osobisty – aktor ma hawajskie korzenie i od lat podkreśla swoje przywiązanie do kultury Polinezji. Scenariusz napisał wspólnie z Thomasem Pa’a Sibbett’em, a sam wyreżyserował jego finałowy odcinek. Jest również producentem wykonawczym.

To nie koniec wielkich nazwisk zaangażowanych w produkcję. Muzykę do "Wodza wojownika" skomponował sam Hans Zimmer – laureat dwóch Oscarów i twórca niezapomnianych ścieżek dźwiękowych do takich hitów jak "Gladiator", "Król Lew", "Incepcja", "Interstellar" czy "Diuna".