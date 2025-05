W czwartek 22 maja nad całą Polską mają przechodzić deszcze, burze i ulewy Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Z map pogodowych wynika, że nad Polską mogą przejść nawet dwa fronty niosące ze sobą potężne opady. Pierwszy idzie z północnego zachodu, drugi nieco bardziej z zachodu (dotrze w nocy z czwartku na piątek). To one ukształtują nam pogodę. I doprawdy trudno przewidzieć, co dokładnie przyniosą.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na dziś całą serię ostrzeżeń. Pierwszy w trzystopniowej skali alarm ostrzegający przed burzami obowiązuje w następujących województwach:

podlaskie (z wyłączeniem powiatów: Suwałki, suwalski, grajewski, kolneński, łomżyński oraz Łomża); mazowieckie (powiaty: ostrowski, węgrowski, sokołowski, łosicki, siedlecki, Siedlce, miński, otwocki, garwoliński, piaseczyński, grójecki); łódzkie (powiaty: rawski, tomaszowski, opoczyński, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, radomszczański); świętokrzyskie; małopolskie; śląskie; podkarpackie (powiaty: krośnieński, Krosno, jasielski, strzyżowski, dębicki, mielecki, tarnobrzeski, Tarnobrzeg, stalowowolski, niżański, leżajski, łańcucki, rzeszowski, Rzeszów, ropczycko-sędziszowski, kolbuszowski); lubelskie (powiaty: janowski, kraśnicki, opolski, lubelski, Lublin, świdnicki, puławski, rycki, lubartowski, łęczyński, włodawski, parczewski, bialski, Biała Podlaska, łukowski, radzyński, puławski).

W tych obszarach mogą wystąpić burze, którym będą towarzyszyć ulewne deszcze (od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy) oraz porywy wiatru osiągające do 70 km/h. Miejscami możliwe są również opady gradu. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 12:00 lub 15:00 do późnego wieczoru, tj. do godziny 21:00 lub 23:00 w czwartek.

Osobno wydano ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. Obowiązują one w konkretnych powiatach:

województwo śląskie: żywiecki, cieszyński, Bielsko-Biała, bielski; województwo opolskie: kędzierzyńsko-kozielski, głubczycki, prudnicki, nyski; województwo dolnośląskie: ząbkowicki, kłodzki; województwo małopolskie: nowosądecki, Nowy Sącz, nowotarski, limanowski, tatrzański, myślenicki, suski, wadowicki.

W tych miejscach padać może przez cały dzień, suma opadów może wynieść nawet 30-50 litrów na metr kwadratowy.

Służby apelują, by w czwartek zachować szczególną ostrożność. Należy unikać przebywania w pobliżu drzew, nie parkować pod luźnymi konstrukcjami, zabezpieczyć okna i luźne przedmioty na balkonach.

W przypadku planowanych podróży warto sprawdzić aktualne komunikaty drogowe i śledzić bieżące ostrzeżenia meteorologiczne. Pogoda może zmieniać się bardzo dynamicznie, zwłaszcza w rejonach górskich i podgórskich.

Jaka pogoda w czwartek 22 maja?

Ostrzeżenia to jedno, prognoza drugie. Już szybki rzut oka na mapy pogodowe pokazuje, że dziś w całym kraju pogoda może być niezwykle zmienna. Padać może dosłownie wszędzie, nad nami przechodzić będzie bowiem niż baryczny znad Szwecji. Meteorolodzy nadali mu imię Magnus.

Przynosi ochłodzenie (lekkie) i opady. Pamiętajcie, że ostrzeżenia IMGW wydawane są dla obszarów, gdzie ma padać najmocniej i te opady mogą rodzić jakieś zagrożenia. Ale padać może dziś praktycznie w całej Polsce, od Śląska po Warmię. Najmocniej po południu i pod wieczór.

W czwartek 22 maja będzie na ogół dość ciepło: od 15 do 19 stopni Celsjusza, na południowym wschodzie nawet od 20 do 22 stopni Celsjusza. Tradycyjnie na wybrzeżu będzie zimniej, ok. 10-13 stopni Celsjusza.