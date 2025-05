– Wynik w Gdańsku jest najlepszą odpowiedzią na to, co ludzie wiedzą i co myślą. Tam, gdzie go znają. Jestem premierem polskiego rządu, więc nie jest moją rolą, żeby rzucać oskarżenia na innych. Ale tu sprawa jest bardzo poważna. Cała Polska powinna zapytać gdańszczan, co takiego wiedzą, co takiego czują, co takiego słyszeli, dlaczego czasem się boją o tym mówić, że tak tragicznie niski wynik dostał "chłopak stąd", gdzie ludzie tak dobrze go znają – mówił Tusk.