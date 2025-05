Dodał, że Nawrocki "zgadza się z tymi postulatami" i sam wielokrotnie odnosił się do nich w trakcie kampanii. – Na tym też polega budowanie koalicji wsparcia. Tak to jest, żeby móc przekonywać wyborców, bo to chodzi głównie o wyborców przecież, nie o samego Sławomira Mentzena. On sam mówi o szacunku do swoich wyborców, ja również ich szanuję – wskazał Przydacz.

Sławomir Mentzen złożył propozycję kandydatom PiS i KO

– Mój zdecydowanie największy zarzut do niego (Karola Nawrockiego – red.) to sprawa z tą kawalerką. Chciałbym, żeby to wyjaśnił. Poza tym za bardzo nie ma się o co czepiać, bo skopiował mój program. To znaczy, jak ktoś mówi dokładnie to, co ja mówię, to przecież nie będę z tym walczył, że chce zrobić to, co ja mówię, że chciałbym zrobić – powiedział Mentzen.