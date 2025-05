"Piotr Langer, młody biznesmen, po tragicznie zmarłym ojcu odziedziczył holding finansowy. W czasie wolnym od pracy Piotr oddaje się swojej wieloletniej pasji – jest nieuchwytnym seryjnym mordercą, którego od lat bezskutecznie ścigają prokuratorzy. Pewnego dnia w jego życiu pojawia się zachwycająca kobieta – Nina, która, aby przyciągnąć uwagę Langera i zbliżyć się do niego, pojawia się na jego gali charytatywnej. Wkrótce potem wdaje się w niebezpieczną grę i związek z Langerem, które nie ułatwiaj jej poszukiwania dowodów na to, że jest on seryjnym mordercą" – brzmi opis fabuły .

Recenzje serialu "Langer"

Na stronie filmweb.pl ukazały się już pierwsze recenzje serialu "Langer". Często pojawiają się pochwały gry Gieszała. Nie wszystkim przypadła jednak do gustu pozostała obsada i scenariusz. "Pierwszy odcinek jak był ciekawy, to drugi to już tragedia. Dialogi pisane na kolanie, już ja bym lepsze napisał. Aktorstwo drewniane na plus tylko główny nasz bohater, czyli tytułowy Langer"; "Ciąg wydarzeń różni się od tego w książce, ale nie tutaj leży problem. Dobór aktorów oprócz Gierszała jest dla mnie pomyłką" – czytamy w komentarzach.