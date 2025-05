Martin Scorsese bohaterem serialu. Trwają prace nad wyjątkowym projektem

Tym razem to nie on będzie reżyserem, a to o nim wyreżyserują serial. Mowa o Martinie Scorsese, który stoi za sukcesem takich dzieł jak "Taksówkarz", "Chłopcy z ferajny" czy "Wilk z Wall Street". Apple TV+ właśnie ogłosiło, że niebawem ukaże się pięcioodcinkowa produkcja o karierze wybitnego twórcy. Oto szczegóły.