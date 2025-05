– Nie przekażę głosów wyborców partii Razem żadnemu kandydatowi – powiedział Adrian Zandberg podczas konferencji prasowej w piątek. Lider partii Razem zaznaczył, że wyborcy to "rozsądni, racjonalni ludzie, którzy mają swoje poglądy, swoje wartości".

Wskazał, że to oni podejmą decyzję 1 czerwca, czy poprą Karola Nawrockiego , czy też Rafała Trzaskowskiego lub czy w ogóle pójdą do urn.

Polityk stwierdził, że zamiast zaprosić Trzaskowskiego do rozmowy na YouTube i go "przeczołgać", proponuje, by spotkali się w Sejmie.