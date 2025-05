Epic Universe w USA już działa. Fani Harry'ego Pottera będą zachwyceni

Epic Universe to ogromny obiekt z pięcioma strefami tematycznymi. Przygodę zaczyna się w pełnej sklepów i restauracji przestrzeni Celestial Park. To tam znajdziemy "portal", który przeniesie nas do czterech kolejnych światów. Będą to kraina Nintendo, którą zawładnął m.in. Super Mario, Dark Universe z mocnymi rolami Draculi i wilkołaków, The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, a także Jak wytresować smoka – Wyspa Berk.