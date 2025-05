O czym będzie "The Idiots"? To nowy film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta

Scenariusz powstał na podstawie książki Andrew D. Kaufmana "The Gambler Wife: A True Story of Love, Risk, and the Woman Who Saved Dostoyevsky" – Szumowska, wielokrotnie nagradzana w Polsce i Europie, oraz Englert napisali go wspólnie z Kasprem Bajonem ("Wielka woda") i Bríd Arnstein ("The Song of a Lost Boy").